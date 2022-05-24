ПСЖ може залишити Почеттіно на наступний сезон

ПСЖ може не звільнити головного тренера

Маурісіо Почеттіно може зберегти посаду головного тренера ПСЖ на наступний сезон.

Про це повідомляє As з посиланням на L’Équipe.

50-річний аргентинець чи не найбільше вплинув на рішення Кіліана Мбаппе продовжити контракт з французьким клубом, у тренера чудові стосунки з нападником. Крім того, кандидатури на його заміну не переконали керівництво ПСЖ.

Наступником Почеттіно у 2023 році може стати головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола (у 2023-му спливає його контракт з "містянами"). Керівництво ПСЖ давно бажає, щоб команду очолив саме 51-річний іспанець.

До того ж в такому випадку ПСЖ не прийдеться платити Почеттіно 15 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту.

Однак ПСЖ не прийматиме жодного рішення, поки Луїш Кампуш не стане новим спортивним директором клубу. Португалець повинен переговорити з клубом, щоб визначитися, як вчинити з Почеттіно.

Нагадаємо, ПСЖ виставить Неймара на трансфер.