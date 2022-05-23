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ПСЖ виставить Неймара на трансфер - ЗМІ

Сьогодні 12:12 246 0
Неймар влітку може змінити клуб
ПСЖ виставить Неймара на трансфер - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - leparisien.fr.

ПСЖ планує продати нападника Неймара у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Le Parisien.

За даними джерела, 30-річного бразильського футболіста буде виставлено на трансфер за "прямим наказом" представників Катару, які володіють командою. Також можливий відхід Неймара пов'язане з підписанням нового багатомільйонного контракту з форвардом Кіліаном Мбаппе.

Проте продаж Неймара буде складним для ПСЖ. За звітами (до нового контракту Мбаппе) Неймар був другим у списку найоплачуваніших футболістів команди після Ліонеля Мессі. Він заробляє близько 580 тис євро на тиждень.

Цього сезону Неймар у 28 матчах у всіх турнірах забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Мессі та Неймар не увійшли до символічної збірної сезону Ліги 1.

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