Неймар влітку може змінити клуб

ПСЖ планує продати нападника Неймара у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Le Parisien.

За даними джерела, 30-річного бразильського футболіста буде виставлено на трансфер за "прямим наказом" представників Катару, які володіють командою. Також можливий відхід Неймара пов'язане з підписанням нового багатомільйонного контракту з форвардом Кіліаном Мбаппе.

Проте продаж Неймара буде складним для ПСЖ. За звітами (до нового контракту Мбаппе) Неймар був другим у списку найоплачуваніших футболістів команди після Ліонеля Мессі. Він заробляє близько 580 тис євро на тиждень.

Цього сезону Неймар у 28 матчах у всіх турнірах забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Мессі та Неймар не увійшли до символічної збірної сезону Ліги 1.