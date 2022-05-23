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Динамо планує зіграти благодійні матчі у США

Сьогодні 08:55 211 0
Динамо може провести матчі у США
Динамо планує зіграти благодійні матчі у США
#Динамо Київ

Джерело - ukrinform.ua.

Динамо може провести благодійний матч з американським клубом Ді Сі Юнайтед.

Про це повідомив спортивний оглядач The Washington Post Стівен Гофф.

Клуби вже ведуть перемовини. Однак, поки невідомо, чи зможуть клуби погодити дату, яка влаштувала б дві сторони.

Благодійний матч може пройти у Вашингтоні на стадіоні Audi Field, а вторговані з продажу квитків кошти направлять на допомогу Україні.

Загалом київський клуб хоче провести два благодійні матчі в США.

Нагадаємо, Динамо нині не має пропозицій щодо Циганкова.

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