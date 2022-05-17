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Двоє гравців збірної України пропустять матч з Шотландією

Сьогодні 16:43 371 0
Гравці не зіграють у матчі проти Шотландії
Двоє гравців збірної України пропустять матч з Шотландією
#Булеца, #Сергій Кривцов

Джерело - dynamomania.com.

Півзахисник Сергій Булеца та захисник Сергій Кривцов не зіграють у матчі 1/2 фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє Динамоманія.

Футболісти не будуть готуватися до цього матчу.  Кривцов продовжує лікувати пошкодження, яке він отримав ще минулого року, і не готовий допомогти національній команді найближчим часом. Булеца, як повідомляв сайт УАФ, зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу на тренуванні й також пропустить як товариські матчі, так і матч з Шотландією.

Гра Шотландія – Україна відбудеться 1 червня.

Раніше повідомлялося, що три легіонери приєдналися до збірної України.

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