Асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті здобути титул АПЛ

Українець вийшов на заміну в другому таймі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, відбулися вирішальні матчі англійської Прем'єр-ліги сезону 2021/2022.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Астон Віллою і завоював чемпіонський титул. Олександр Зінченко вийшов на заміну і відзначився гольовою передачею.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 травня, 38 тур

Арсенал - Евертон 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Мартінеллі(П), 2:0 - 31 Нкетіа, 2:1 - 45+3 ван де Бек, 3:1 - 56 Седрік, 4:1 - 59 Габріел, 5:1 - 82 Едегор

Бернлі - Ньюкасл Юнайтед 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Вілсон(П), 0:2 - 60 Вілсон, 1:2 - 69 Корне

Брайтон - Вест Гем 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Антоніо, 1:1 - 50 Велтман, 2:1 - 80 Гросс, 3:1 - 90+2 Велбек

Брейнтфорд - Лідс 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Рафінья(П), 1:1 - 78 Канос, 1:2 - 90+4 Гаррісон

Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Заха

Лестер - Саутгемптон 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Меддісон, 2:0 - 74 Варді, 2:1 - 79 Ворд-Праус(П), 3:1 - 81 Перес, 4:1 - 90+6 Перес

Ліверпуль - Вулвергемптон 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Нету, 1:1 - 24 Мане, 2:1 - 84 Салах, 3:1 - 89 Робертсон

Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Кеш, 0:2 - 69 Коутіньйо, 1:2 - 76 Гюндоган, 2:2 - 78 Родрі, 3:2 - 81 Гюндоган

Норвіч - Тоттенгем 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Кулусевскі, 0:2 - 32 Кейн, 0:3 - 64 Кулусевскі, 0:4 - 70 Сон Хин Мін, 0:5 - 75 Сон Хин Мін

Челсі - Вотфорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Гаверц, 1:1 - 87 Гослінг, 2:1 - 90+1 Барклі