Емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ

Француз може очолити паризький клуб

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ має надії запросити колишнього наставника Реала Зінедіна Зідана в на посаду головного тренера.

Про це повідомляє RMC Sport.

Емір Катару зараз веде переговори з французьким фахівцем.

У грудні емір вже пропонував Зідану очолити ПСЖ, тоді Зінедін відмовився, бо хотів бути доступним для роботи головним тренером збірної Франції.

Зараз менеджер вже не такий категоричний у контактах з парижанами. Не факт, що він погодиться, але до обговорення готовий.

Раніше Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.