Емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ

Джерело - RMC Sport.
ПСЖ має надії запросити колишнього наставника Реала Зінедіна Зідана в на посаду головного тренера.
Про це повідомляє RMC Sport.
Емір Катару зараз веде переговори з французьким фахівцем.
У грудні емір вже пропонував Зідану очолити ПСЖ, тоді Зінедін відмовився, бо хотів бути доступним для роботи головним тренером збірної Франції.
Зараз менеджер вже не такий категоричний у контактах з парижанами. Не факт, що він погодиться, але до обговорення готовий.
Раніше Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.