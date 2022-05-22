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Емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ

Сьогодні 17:36 256 0
Француз може очолити паризький клуб
Емір Катару веде перемовини із Зіданом щодо призначення в ПСЖ
#Зінедін Зідан, #ПСЖ

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ має надії запросити колишнього наставника Реала Зінедіна Зідана в на посаду головного тренера.

Про це повідомляє RMC Sport.

Емір Катару зараз веде переговори з французьким фахівцем.

У грудні емір вже пропонував Зідану очолити ПСЖ, тоді Зінедін відмовився, бо хотів бути доступним для роботи головним тренером збірної Франції. 

Зараз менеджер вже не такий категоричний у контактах з парижанами. Не факт, що він погодиться, але до обговорення готовий.

Раніше Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.

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