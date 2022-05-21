Матч збірної України з ДР Конго не відбудеться

Джерело - sport.ua.
Товариський матч ДР Конго проти збірної України, який мав відбутися у Брюсселі, скасовано.
Про це заявив генеральний секретар Федерації футболу ДР Конго Бельге Сітуатала.
"Мер Брюсселя відмовив у проведенні матчу з причин безпеки. Зважаючи на те, що там є великі конголезька та українська спільноти, для проведення матчу знадобилося б серйозне представництво поліції. Інакше було б важко забезпечити безпеку на місці", - зазначив Сітуатала.
Як альтернативне місце проведення матчу розглядалася Словенія, але ДР Конго цей варіант відхилила через фінансові та логістичні труднощі.
Раніше Петраков анонсував матч з африканською збірною.