Львівський Рух готовий проводити матчі УПЛ навіть під час повітряних тривог і запусків ракет з боку російських окупантів.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб чемпіонат відбувся на території України. Для людей. ФК "Рух" готовий навіть при бомбардуваннях, при повітряних тривогах грати. Це те, що потрібно вболівальникам. Для піднесення духу.

Але якщо неможливо буде грати в Україні, то треба збиратися клубами і вирішувати. Як вирішити більшість - так і буде. Я запропоную тоді грати у Польщі, Словаччині чи Угорщині", - сказав Козловський.