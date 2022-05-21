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Павелко: Розглядається скорочений варіант проведення УПЛ

Сьогодні 12:31 192 0
Андрій Павелко розповів про розіграш УПЛ сезону 2022/23.
Павелко: Розглядається скорочений варіант проведення УПЛ
#Андрій Павелко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наступний сезон УПЛ можуть зіграти за декілька місяців.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Футбол NEWS.

"Є близько 5-6 варіантів розвитку футболу в Україні. Будемо їх відпрацьовувати. Вже після єдиного рішення всіх президентів клубів ми виходитимемо на варіант, який всіх об’єднає. Його будемо відпрацьовувати більш детально.

Нульовий варіант? Є всі. В тому числі і чекаємо до перемоги. Рішення всіх клубів, і будемо вирішувати з ФІФА та УЄФА. Це також є на порядку денному, але клуби вирішать, за яким планом ми йтимемо.

Я впевнений, що є варіант за кордоном, є скорочений – з березня наступного року: за 3 місяці провести. Є варіант, що чемпіонат приймуть декілька регіонів. Це стосується не тільки футболу, а й всіх видів спорту.

З УПЛ починаємо, а далі будемо відпрацьовувати. У нас є питання по ПФЛ, U-19, ДЮФЛ. Але у кожного футбольного керівника голова зайнята не футболом, а війною та допомогою нашій армії, – сказав Павелко. 

Нагадаємо, Чорноморець планує повернути всіх легіонерів до початку нового сезону УПЛ.

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