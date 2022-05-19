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Погба узгодив контракт з Манчестер Сіті, але відмовився від переходу через фанів Манчестер Юнайтед

Сьогодні 21:55 171 0
Погба міг перейти у Манчестер Сіті
Погба узгодив контракт з Манчестер Сіті, але відмовився від переходу через фанів Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - thetimes.co.uk.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба вів переговори про перехід у Манчестер Сіті.

Про це повдіомляє The Times.

Півзахисник погодив умови особистого контракту та міг приєднатися до нової команди на правах вільного агента.

Проте француз у результаті передумав, вважаючи, що уболівальники МЮ зроблять його життя в Манчестері нестерпним. Погба два тижні тому повідомив "місцянам", що у разі виходу з МЮ продовжить кар'єру за межами АПЛ.

Нагадаємо, Погба остаточно вирішив піти з Манчестер Юнайтед.

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