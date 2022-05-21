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Козловський: Готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами

Сьогодні 13:39 133 0
Григорій Козловський прокоментував наступний сезон УПЛ
Козловський: Готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент Руху Григорій Козловський виступає за проведення наступного сезону УПЛ.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Футбол NEWS.

"Я – прихильник того, щоб чемпіонат відбувся в Україні, в західній Україні там. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб чемпіонат відбувся тут для наших людей. Ми – футбольний клуб – готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами. Це те, що потрібно людям, люди цього чекають. Я не бачу в цьому чогось крамольного. Це теж наш спортивний фронт – для підняття духу, щоб показати, що українці незламні. Навіть під час війни ми можемо боротися за ім’я нашої країни.

Якщо так станеться, що буде неможливо грати в Україні, я думаю, нам потрібно буде збиратися клубами, вирішувати. Як прийме більшість, на це ми і погодимось. Якщо спитаєте нашу думку, то я пропонуватиму, щоб грати чемпіонат в Польщі, Словаччині, Угорщині. "Минай" без проблем може грати в Угорщині домашні ігри, ми – в Польщі. Думаю, ми можемо їздити на ігри, повертатись, бути з сім’ями, військовими, народом України.

В Польщі 2 мільйони українців, там наш народ, там наші люди, ми граємо у футбол для них. Я думаю, ми маємо бути там, де українці. В Туреччині – є такі пропозиції, але там і наших людей мало, і для футболістів це важко, і в логістиці. Є свої моменти. 

Наша точка зору, що потрібно грати тут, де українці. Я думаю, нема такого ворога, злодія, як там його називають на букву "х" (мова про Путіна – прим.), щоб зупинити цей процес. Українці – козаки за своїм духом, силою. Вони завжди були бійцюганами. Ми 1000 років захищали свою культуру, ідентичність, і не вірю, що якісь московити можуть зупинити наш дух. Ми просто зобов’язані провести новий чемпіонат. Це наш дух, це наш генокод, в тому числі футбольний генокод.

І повірте, думаю, завзяття та інтерес є. Вірю в те, що всі клуби виживуть, битимуться та представлятимуть нашу Неньку. А як воно складеться – побачимо. Переконаний, що буде все гаразд. І думати про інше не хочу", – сказав Козловський.  

Нагадаємо, розглядається скорочений варіант проведення УПЛ.

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