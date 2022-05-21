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Мбаппе в Реалі не буде - Перес

Сьогодні 10:41 411 0
Кіліан Мбаппе не перейде у Реал
Мбаппе в Реалі не буде - Перес
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе, #Флорентіно Перес

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не перейде у Реал.

Про це сказав президент мадридців Флорентіно Перес гравцям клубу у роздягальні після матчу з Бетісом, інформує журналіст Гільєм Балаге.

Низка джерел стверджувала, що Реал мав усну домовленість з Мбаппе ще на початку року. Нападник нібито чекав завершення контракту з ПСЖ і спокійно переходив вільним агентом. Втім, французький гранд почав засипати свою зірку космічними грішми, які могли вплинути на Кіліана. Сам форвард обіцяв публічно озвучити своє остаточне рішення до червня.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса.

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