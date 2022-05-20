ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса

Кіліан Мбаппе може залишитися у ПСЖ

Джерело - eurosport.

Вінгер Кіліан Мбаппе може продовжити контракт з ПСЖ.

Про це повідомляє Eurosport.

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Реал вважає підписання француза майже неможливим та сподівається, що футболіст лише з особистих міркувань може обрати іспанський клуб.

Вся справа у новій пропозиції парижан. Мбаппе пропонують 300 млн євро у якості підписного бонуса та 100 млн євро чистими на рік. Також за гравцем залишаться більшість іміджевих прав.

Оголошення нової угоди ПСЖ з Мбаппе можливе після матчу 38-го туру Ліги 1 проти Метца, який відбудеться 21 травня.

Раніше стала відома сума підписного бонусу Мбаппе за перехід у Реал.