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Тухель: Канте – наш ключовий гравець

Сьогодні 12:39 150 0
Томас Тухель прокоментував гру Нголо Канте
Тухель: Канте – наш ключовий гравець
Фото - gettyimages
#Канте, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Хавбек Нголо Канте є важливим гравцем у складі Челсі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель в інтерв'ю Sky Sports.

"Думаю, він наш ключовий гравець. Ключовий, ключовий. Але ключові гравці потрібні на полі, а він зіграв лише 40 відсотків матчів, тож наше третє місце – це диво.

Він наш Мо Салах, наш ван Дейк, наш де Брюйне, наш Неймар, наш Кіліан Мбаппе. Він гравець, який забезпечує різницю на полі, і якщо він грає лише 40 відсотків матчів, це величезна проблема. "Нголо повинен грати", - сказав Тухель.

Нагадаємо, Челсі хоче влітку підписати лідера Севільї.

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