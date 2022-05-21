Тухель: Канте – наш ключовий гравець

Хавбек Нголо Канте є важливим гравцем у складі Челсі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель в інтерв'ю Sky Sports.

"Думаю, він наш ключовий гравець. Ключовий, ключовий. Але ключові гравці потрібні на полі, а він зіграв лише 40 відсотків матчів, тож наше третє місце – це диво.

Він наш Мо Салах, наш ван Дейк, наш де Брюйне, наш Неймар, наш Кіліан Мбаппе. Він гравець, який забезпечує різницю на полі, і якщо він грає лише 40 відсотків матчів, це величезна проблема. "Нголо повинен грати", - сказав Тухель.