Челсі хоче влітку підписати лідера Севільї

Аристократи хочуть закрити діру в центрі оборони

Після того, як буде завершено угоду з покупкою клубу Тоддом Болі, Челсі бажає одразу вийти на трансферний ринок.

Про це повідомляє Goal.com.

Оскільки влітку сині втратять двох основних центральних захисників Антоніо Рюдігера та Андреаса Крістенсена, головним пріоритетом на ринку для команди Томаса Тухеля буде захисник Севільї Жюль Кунде.

Повідомляється, що 23-річний гравець має усну домовленість про перехід до Челсі. Лондонці були близькі до підписання француза минулого літа, але трансфер зірвався в останній момент.