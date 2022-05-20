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Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою

Вчора 22:38 232 0
Мілевський прокоментував конфлікт з Астаф'євою
Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський не просто так вимагав у співачки Даши Астаф'євої "черпак супу".

Про це розповів сам футболіст у коментарі Денисов TIME.

"Лити бруд на неї я не хочу, вона теж чистила картоплю, допомагала людям. У нас у хаті тероборона живе, хлопці зі зброєю. Кожен має чимось допомагати, наприклад, їжею. Так було місяць тому.

Я пішов по їжу. Кажу, ось 1000 гривень. А у них великий казан, і вони розливали суп всім. Кажу: "Можна мені суп одним черпаком налити?". Як налетіли на мене за ці 6 супів... Я кажу: "Все, дякую. Їжте самі". Я піду краще кудись куплю, якщо така справа", – пояснив Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський відзначився ганебним вчинком у київському ресторані.

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