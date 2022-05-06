Мілевський відзначився ганебним вчинком у київському ресторані

Ексгравець Динамо Артем Мілевський вимагав у київському ресторані безкоштовної їжі.

Про це розповіла модель і співачка Даша Астаф'єва.

"Мілевський залишився у Києві, але з ним сталося зіткнення, він приходив та вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав, мовляв, знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів. Тобто він забрав у дітей з Охматдіта або у військових цих шість порцій і вимагає: "Дайте мені суп!" Я вже не стрималася, вийшла і говорю: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати суп зі своїми друзями, з якими ти відпочивав уночі".

Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть впоратися із собою та своїми друзями. При тому, що багато українців, які не можуть воювати фізично, йдуть та захищають нас… А від них по перегару чути, наскільки людині не до війни та солідарності", – заявила Астаф'єва.