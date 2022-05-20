Динамо збере команду перед новим сезоном у Києві.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик з посиланням на розмову з президентом киян Ігорем Суркісом.

"Говорив з Ігорем Суркісом, який налаштований на те, щоб все ж проводити чемпіонат. 15 червня Мірча Луческу планує зібрати команду у Києві. Якщо сезон розпочнеться, то у Києві хочуть розпочати підготовку. Ймовірно, будуть тренувальні збори та нові благодійні поєдинки в інших країнах.

Так можна підготуватися до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо говорити про трансфери, то серйозних пропозицій щодо гравців Динамо немає, зокрема щодо Віктора Циганкова. А продавати за копійки клуб не хоче.

Головне завдання команди – вийти до групи Ліги чемпіонів", – сказав Циганик.