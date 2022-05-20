Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 13:53 60976
Коноплянка продовжив контракт з Краковією
Сьогодні 17:12 212
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:57 301120
Промоутер Камбососа: Ми хотіли побитися з Ломаченком, тому цей бій досі можливий
Сьогодні 15:54 293
Рух U-19 зіграє в Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 15:18 274
Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо
Сьогодні 14:49 770
Сампдорія прийняла рішення щодо майбутнього Супряги
Сьогодні 14:09 604
МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті
Сьогодні 12:09 426
Призер чемпіонату Європи загинув під Харковом
Сьогодні 11:39 433
Алієв: Нині я перебуваю не в теробороні, а у ЗСУ
Сьогодні 10:39 640
Прямі трансляції

Динамо планує зібрати команду у Києві - Циганик

Сьогодні 20:24 102 0
Ігор Циганик прокоментував розмову з президентом Динамо Київ Ігорем Суркісом
Динамо планує зібрати команду у Києві - Циганик
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Динамо збере команду перед новим сезоном у Києві.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик з посиланням на розмову з президентом киян Ігорем Суркісом.

"Говорив з Ігорем Суркісом, який налаштований на те, щоб все ж проводити чемпіонат. 15 червня Мірча Луческу планує зібрати команду у Києві. Якщо сезон розпочнеться, то у Києві хочуть розпочати підготовку. Ймовірно, будуть тренувальні збори та нові благодійні поєдинки в інших країнах.

Так можна підготуватися до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо говорити про трансфери, то серйозних пропозицій щодо гравців Динамо немає, зокрема щодо Віктора Циганкова. А продавати за копійки клуб не хоче.

Головне завдання команди – вийти до групи Ліги чемпіонів", – сказав Циганик.

Нагадаємо, перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60976
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9402
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 11297
Павелко: Після війни український футбол понизиться у класі Павелко: Після війни український футбол понизиться у класі 1251
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 301120
Збірна США розгромила Велику Британію, Канада переграла Казахстан. Результати ЧС-2022 Збірна США розгромила Велику Британію, Канада переграла Казахстан. Результати ЧС-2022 1564
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22877
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13460
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52469
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11255
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7260
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6963