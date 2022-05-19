Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо

Перехід захисника Динамо Віталія Миколенка в Евертон серйозно допоміг київському клубу у фінансовому плані.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Миколенко перейшов в Евертон. Це врятувало клубний бюджет! Циганков теж хоче піти, у нього залишився ще рік контракту.Подивимося, що буде після цих матчів чи після чемпіонату світу, якщо команда пройде кваліфікацію. Є ще кілька футболістів, я не проти їх продажу, клуб повинен жити. Але за ними стоять інші гравці, готові зайняти їх місце", – сказав Луческу.