Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо

Джерело - tribuna.com.
Перехід захисника Динамо Віталія Миколенка в Евертон серйозно допоміг київському клубу у фінансовому плані.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Миколенко перейшов в Евертон. Це врятувало клубний бюджет! Циганков теж хоче піти, у нього залишився ще рік контракту.Подивимося, що буде після цих матчів чи після чемпіонату світу, якщо команда пройде кваліфікацію. Є ще кілька футболістів, я не проти їх продажу, клуб повинен жити. Але за ними стоять інші гравці, готові зайняти їх місце", – сказав Луческу.
Нагадаємо, Миколенко виставив на аукціон ігрову футболку з автографами гравців Евертона.