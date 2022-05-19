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Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо

Сьогодні 19:43 91 0
Мірча Луческу прокоментував трансфер Віталія Миколенка
Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #Евертон, #Мірча Луческу, #Віталій Миколенко

Джерело - tribuna.com.

Перехід захисника Динамо Віталія Миколенка в Евертон серйозно допоміг київському клубу у фінансовому плані. 

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Миколенко перейшов в Евертон. Це врятувало клубний бюджет! Циганков теж хоче піти, у нього залишився ще рік контракту.Подивимося, що буде після цих матчів чи після чемпіонату світу, якщо команда пройде кваліфікацію. Є ще кілька футболістів, я не проти їх продажу, клуб повинен жити. Але за ними стоять інші гравці, готові зайняти їх місце", – сказав Луческу.

Нагадаємо, Миколенко виставив на аукціон ігрову футболку з автографами гравців Евертона.

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