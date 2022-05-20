Інтер планує підписати Мхітаряна

Джерело - Чемпіон.
Інтер націлився на підписання на правах вільного агента півзахисника Роми Генріха Мхітаряна.
Про це повідомляє alfredopedulla.com.
Контракт 33-річного вірменина з римським клубом спливає влітку і не буде продовжений.
Бачити Мхітаряна в Інтері хоче головний тренер команди Сімоне Індзагі. Він бачить у хавбеку якісну заміну Хакану Чалханоглу.
У цьому сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 9 асистів у 43 матчах за Рому у всіх турнірах. Він виступає за римський клуб із літа 2020 року.