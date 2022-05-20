Інтер планує підписати Мхітаряна

Хавбек залишить Рому наприкінці сезону

Джерело - Чемпіон.

Інтер націлився на підписання на правах вільного агента півзахисника Роми Генріха Мхітаряна.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Контракт 33-річного вірменина з римським клубом спливає влітку і не буде продовжений.

Бачити Мхітаряна в Інтері хоче головний тренер команди Сімоне Індзагі. Він бачить у хавбеку якісну заміну Хакану Чалханоглу.

У цьому сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 9 асистів у 43 матчах за Рому у всіх турнірах. Він виступає за римський клуб із літа 2020 року.