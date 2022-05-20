Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:29 60566
МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті
Сьогодні 12:09 82
Призер чемпіонату Європи загинув під Харковом
Сьогодні 11:39 116
Алієв: Нині я перебуваю не в теробороні, а у ЗСУ
Сьогодні 10:39 271
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:33 11019
Визначилась дата наступного бою Вихриста
Вчора 21:42 459
Мілевський: Я не можу стріляти у людей
Вчора 17:15 592
Російські окупанти викрали чемпіона світу з пауерліфтингу
Вчора 16:55 1658
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Вчора 13:01 16829
Айнтрахт переміг Рейнджерс у фіналі Ліги Європи
Вчора 00:55 1530
Прямі трансляції

Інтер планує підписати Мхітаряна

Сьогодні 10:55 160 0
Хавбек залишить Рому наприкінці сезону
Інтер планує підписати Мхітаряна
#Інтер, #Генріх Мхітарян, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Інтер націлився на підписання на правах вільного агента півзахисника Роми Генріха Мхітаряна. 

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Контракт 33-річного вірменина з римським клубом спливає влітку і не буде продовжений.

Бачити Мхітаряна в Інтері хоче головний тренер команди Сімоне Індзагі. Він бачить у хавбеку якісну заміну Хакану Чалханоглу.

У цьому сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 9 асистів у 43 матчах за Рому у всіх турнірах. Він виступає за римський клуб із літа 2020 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3151
Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо 2457
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії 16829
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9352
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 11019
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60566
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11547
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15229
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14455
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41456
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17235
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35006