Рома може продовжити контракт із Мхітаряном

Джерело - isport.ua.
Хавбек Роми Генріх Мхітарян може укласти з клубом нову угоду.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Римський клуб запропонував 33-річному вірменові контракт на 2 роки зі зниженням зарплати. Футболісту та його сім'ї подобається у столиці Італії, тому він не розглядає можливість відходу в іншу команду.
Зазначимо, у продовженні контракту із півзахисником зацікавлений особисто головний тренер Роми Жозе Моурінью.
У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 6 асистів у 31 матчі Серії А.
Раніше повідомлялося, що Соломон міг продовжити кар'єру у Ромі.