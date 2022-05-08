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Рома може продовжити контракт із Мхітаряном

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Вірменин готовий піти на зниження окладу заради римлян
Рома може продовжити контракт із Мхітаряном
#Генріх Мхітарян, #Рома

Джерело - isport.ua.

Хавбек Роми Генріх Мхітарян може укласти з клубом нову угоду.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Римський клуб запропонував 33-річному вірменові контракт на 2 роки зі зниженням зарплати. Футболісту та його сім'ї подобається у столиці Італії, тому він не розглядає можливість відходу в іншу команду.

Зазначимо, у продовженні контракту із півзахисником зацікавлений особисто головний тренер Роми Жозе Моурінью.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 6 асистів у 31 матчі Серії А.

Раніше повідомлялося, що  Соломон міг продовжити кар'єру у Ромі.

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