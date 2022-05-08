Рома може продовжити контракт із Мхітаряном

Вірменин готовий піти на зниження окладу заради римлян

Хавбек Роми Генріх Мхітарян може укласти з клубом нову угоду.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Римський клуб запропонував 33-річному вірменові контракт на 2 роки зі зниженням зарплати. Футболісту та його сім'ї подобається у столиці Італії, тому він не розглядає можливість відходу в іншу команду.

Зазначимо, у продовженні контракту із півзахисником зацікавлений особисто головний тренер Роми Жозе Моурінью.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 5 голів та 6 асистів у 31 матчі Серії А.

Раніше повідомлялося, що Соломон міг продовжити кар'єру у Ромі.