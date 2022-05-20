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Реал хоче продовжити контракт із Марсело

Сьогодні 10:10 167 0
Захисник залишиться у Мадриді ще на рік
Реал хоче продовжити контракт із Марсело
Фото Getty Images
#Марсело, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Контракт Марсело з Реалом, який спливає наприкінці нинішнього сезону, може бути продовженим. 

Про це повідомляє AS.

Раніше з'являлася інформація про те, що мадридський клуб не має наміру пропонувати гравцеві нову угоду.

Проте, за інформацією іспанських ЗМІ, плани керівництва Реала змінилися, і в клубі хочуть зберегти 34-річного бразильського захисника ще на рік.

Марсело виступає за Реал із січня 2007 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 асисти у 17 матчах за Реал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче покинути Реал.

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