Реал хоче продовжити контракт із Марсело

Захисник залишиться у Мадриді ще на рік

Контракт Марсело з Реалом, який спливає наприкінці нинішнього сезону, може бути продовженим.

Про це повідомляє AS.

Раніше з'являлася інформація про те, що мадридський клуб не має наміру пропонувати гравцеві нову угоду.

Проте, за інформацією іспанських ЗМІ, плани керівництва Реала змінилися, і в клубі хочуть зберегти 34-річного бразильського захисника ще на рік.

Марсело виступає за Реал із січня 2007 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 асисти у 17 матчах за Реал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче покинути Реал.