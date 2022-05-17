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15.05.2022 23:51 1240
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Лунін хоче покинути Реал

Сьогодні 13:35 277 0
Українець хоче мати ігрову практику
Лунін хоче покинути Реал
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Голкіпер Реала Андірй Лунін може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Marca.

Українець хоче мати ігрову практику, тому шукає варіант, де матиме змогу боротись за місце у стартовому складі.

Реал через цю ситуацію почав пошуки голкіпера, і найбільш вірогідний варіант – Давід Оспіна, чий контракт з Наполі закінчується влітку цього року.

Зазначається, що у Луніна чудові відносини з Куртуа та головним тренером, Анчелотті задоволений роботою українця на тренуваннях, але розуміє, що голкіпер заслуговує на можливість грати у стартовому складі.

Нагадаємо, Лунін увійшов до символічної збірної 37 туру Ла-Ліги.

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