Погба остаточно вирішив піти з Манчестер Юнайтед

Поль Погба влітку змінить клуб

Півзахисник Поль Погба ухвалив остаточне рішення не продовжувати контракт із Манчестер Юнайтед, який спливає влітку цього року.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головними претендентами на 29-річного француза у літнє трансферне вікно стануть туринський Ювентус та Парі Сен-Жермен.

Керівництво "старої синьйори" повідомило агентів гравця, що не зможуть запропонувати Погба такі ж фінансові умови, як ПСЖ, але вони гарантують йому міру ключову роль у команді.

Сам футболіст не збирається поспішати з рішенням та візьме час на те, щоб зважити всі "за" та "проти".

У поточному сезоні Поль Погба провів за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Погба близький до трансферу в Ювентус.