Погба остаточно вирішив піти з Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Півзахисник Поль Погба ухвалив остаточне рішення не продовжувати контракт із Манчестер Юнайтед, який спливає влітку цього року.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Головними претендентами на 29-річного француза у літнє трансферне вікно стануть туринський Ювентус та Парі Сен-Жермен.
Керівництво "старої синьйори" повідомило агентів гравця, що не зможуть запропонувати Погба такі ж фінансові умови, як ПСЖ, але вони гарантують йому міру ключову роль у команді.
Сам футболіст не збирається поспішати з рішенням та візьме час на те, щоб зважити всі "за" та "проти".
У поточному сезоні Поль Погба провів за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дев'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Погба близький до трансферу в Ювентус.