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Погба остаточно вирішив піти з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:56 244 0
Поль Погба влітку змінить клуб
Погба остаточно вирішив піти з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - football.ua.

Півзахисник Поль Погба ухвалив остаточне рішення не продовжувати контракт із Манчестер Юнайтед, який спливає влітку цього року.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головними претендентами на 29-річного француза у літнє трансферне вікно стануть туринський Ювентус та Парі Сен-Жермен.

Керівництво "старої синьйори" повідомило агентів гравця, що не зможуть запропонувати Погба такі ж фінансові умови, як ПСЖ, але вони гарантують йому міру ключову роль у команді.

Сам футболіст не збирається поспішати з рішенням та візьме час на те, щоб зважити всі "за" та "проти".

У поточному сезоні Поль Погба провів за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Погба близький до трансферу в Ювентус.

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