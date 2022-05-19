Екснаставник збірної України Андрій Шевченко підтримує ізоляцію російських спортсменів.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Tribuna.

"Я вважаю з перших днів, що в Україні є війна. Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні. Це стосується усіх видів спорту. Це моя позиція. Ні, я не спілкуюся зі спортсменами із росії. У мене є своя позиція і я її усюди висловлюю.

Я підтримую свій народ, свою країну. Сьогодні українські спортсмени позбавлені взагалі будь-якої можливості брати участь у змаганнях. Ми говоримо і про дітей, які позбавлені можливості чимось тут займатися. Тут літають бомби, вибухають снаряди, йде повноцінна війна", – розповів Шевченко.