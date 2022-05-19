Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 13:29 60379
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 21:34 9121
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Сьогодні 13:01 16449
Айнтрахт переміг Рейнджерс у фіналі Ліги Європи
Сьогодні 00:55 1454
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:00 10619
Рієка - Збірна України 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:12 623
Збірна України зіграла внічию з Рієкою у контрольному матчі
Вчора 20:55 580
Лунін зацікавив три ТОП-клуби Європи
Вчора 19:57 960
Рієка - Україна - онлайн-трансляція LIVE - контрольний матч
Вчора 18:55 3325
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 16:55 527
Прямі трансляції

Шевченко: Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні

Сьогодні 20:39 193 0
Андрій Шевченко прокоментував заборону участі російських спортсменів у змаганнях
Шевченко: Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні
#Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко підтримує ізоляцію російських спортсменів.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі Tribuna.

"Я вважаю з перших днів, що в Україні є війна. Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні. Це стосується усіх видів спорту. Це моя позиція. Ні, я не спілкуюся зі спортсменами із росії. У мене є своя позиція і я її усюди висловлюю.

Я підтримую свій народ, свою країну. Сьогодні українські спортсмени позбавлені взагалі будь-якої можливості брати участь у змаганнях. Ми говоримо і про дітей, які позбавлені можливості чимось тут займатися. Тут літають бомби, вибухають снаряди, йде повноцінна війна", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 10619
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії 16449
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 6854
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3065
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9121
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60379
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243944
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10370 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39620 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22862
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11540
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12618