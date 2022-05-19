Форвард Ліверпуля близький до переходу у Мілан

Бельгієць покине Ліверпуль влітку

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі влітку стане гравцем Мілана.

Про це повідомляє The Guardian.

Бельгієць погодився перейти в італійський клуб. Тепер він чекає на можливість пройти медогляд для Мілана і підписати контракт на 4 роки з окладом 3,5 млн євро на рік.

Термін чинної угоди 27-річного форварда з Ліверпулем закінчується цього літа. Він виступав за англійський клуб із 2014 року.

У поточному сезоні на рахунку Оріги 3 голи у 7 матчах АПЛ.

Нагадаємо, дві компанії хочуть купити Мілан.