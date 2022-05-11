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Дві компанії хочуть купити Мілан

Сьогодні 09:38 245 0
Сума угоди перевищить 1 млрд доларів
Дві компанії хочуть купити Мілан
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football24.ua.

Мілан близький до чергової зміни власників.

Про це розповів президент клубу Паоло Скароні.

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Наразі Мілан перебуває у власності хедж-фонду Elliott Management, якому клуб дістався після того, як попередні китайські власники не змогли виплатити кредит. Американці з самого початку не планували довго володіти "россонері". Їхня ціль – перепродаж із вигодою.

Зараз у покупці зацікавлені відразу дві компанії – Investcorp із Бахрейну та RedBird із США. За неофіційною інформацією, обидві пропозиції сягають приблизно 1,2 мільярда доларів.

"Мені нічого не відомо про критичні проблеми у переговорах із InvestCorp. Все, що я знаю, це те, що є дві пропозиції, і власникам потрібен додатковий час, щоб оцінити їх та порівняти. Але цей процес мене не стосується, це є прерогатива Elliott, тому я спокійний і не втручаюся", – розповів Скароні.

За два тури до фінішу Серії А Мілан випереджає Інтер на 2 очки. 

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