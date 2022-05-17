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Ротань закликав провести чемпіонат України

Сьогодні 20:56 147 0
Руслан Ротань прокоментував проведення чемпіонату України
Ротань закликав провести чемпіонат України
#Ротань, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України необхідно проводити, навіть якщо він відбудеться закордоном.

Про це розповів Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань  у коментарі Футбол 1.

"Як тренер і футболіст я б сказав, що треба грати. Іншого не може бути. Але ми всі повинні розуміти, яка ситуація зараз і наскільки можливо проводити матчі закордоном.

Багато чого залежить від УАФ – як вони зможуть домовитися з клубами та з УЄФА, щоб організація посприяла цьому. Якщо це все складеться, то я хотів би, щоб найближчим часом, хоча б закордоном, але чемпіонат був", – сказав Ротань.

Нагадаємо, Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ.

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