Ротань закликав провести чемпіонат України

Чемпіонат України необхідно проводити, навіть якщо він відбудеться закордоном.

Про це розповів Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Як тренер і футболіст я б сказав, що треба грати. Іншого не може бути. Але ми всі повинні розуміти, яка ситуація зараз і наскільки можливо проводити матчі закордоном.

Багато чого залежить від УАФ – як вони зможуть домовитися з клубами та з УЄФА, щоб організація посприяла цьому. Якщо це все складеться, то я хотів би, щоб найближчим часом, хоча б закордоном, але чемпіонат був", – сказав Ротань.