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Барселона може обміняти Депая на Левандовського

Сьогодні 14:00 230 0
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Барселона може обміняти Депая на Левандовського
#Баварія, #Барселона, #Депай, #Роберт Левандовський

Джерело - Mundo Deportivo.

Представники Барселони та Баварії найближчим часом зустрінуться для переговорів щодо трансферу нападника Роберта Левандовського

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці насправді вважають польського форварда головною фігурою для створення нового проєкту команди. Відзначається, що Баварія може погодитися на умови іспанського гранда в випадку, якщо їм вдасться знайти заміну 33-річному форварду.

Щоб задовольнити потреби мюнхенців, Барса може запропонувати за Левандовського 35 мільйонів євро та Мемфіса Депая.

Раніше Барселона зробила пропозицію Лідсу щодо трансферу Рафіньї.

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