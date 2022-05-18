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Барселона зробила пропозицію Лідсу щодо трансферу Рафіньї

Сьогодні 17:27 243 0
Рафінья влітку може змінити клуб
Барселона зробила пропозицію Лідсу щодо трансферу Рафіньї
Фото - gettyimages
#Барселона, #Лідс, #Рафінья, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Барселона прискорила переговори з Лідсом щодо трансферу Рафіньї, запропонувавши 55 млн євро + 10 млн як бонуси.

Про це повідомляє UOL.

Англійський клуб розглядає можливість продати свого лідера до Європи, але спочатку він хоче убезпечити себе від вильоту з АПЛ, а тому переговори між клубами на даний момент перебувають на паузі.

У Рафіньї в контракті з Лідсом прописано суму відступних у розмірі 75 млн євро. Проте вона може суттєво зменшитися, до 25 мільйонів, у разі вильоту клубу до Чемпіоншипу, що цілком може статися цього сезону.

Нагадаємо, Рафінья хоче перейти у Барселону.

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