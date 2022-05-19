УПЛ може розпочатися за межами України

Джерело - BurBuzz.

Шахтар, Динамо та Дніпро-1 підтримують ідею проведення наступного сезону чемпіонату України в Туреччині.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Скоріш за все, матчі УПЛ відбуватимуться саме за кордоном. Таке рішення може бути пов’язано з продовженням воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Це унеможливлює вчасний старт першості на території країни.

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Остаточно це питання керівники клубів будуть обговорювати наступного тижня на засіданні. Лідери минулого розіграшу чемпіонату вважають, що саме в Туреччині краща інфраструктура. Окрім того, є вірогідність, що буде більше шансів привезти туди легіонерів.

Також вже є напрацювання Будинку Футболу щодо пошуку додаткових грантів, адже не всі команди УПЛ зможуть дозволити собі таке додаткове фінансове навантаження.