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Президент Вереса назвав варіанти проведення нового сезону УПЛ

Сьогодні 17:42 274 0
Іван Надєїн прокоментував наступний сезон УПЛ
Президент Вереса назвав варіанти проведення нового сезону УПЛ
#Верес, #Надеїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Наступний сезон чемпіонату України можна провести за кордоном.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн у коментарі FanDay.

"Безперечно хотілося, щоб чемпіонат пройшов на заході Україні. Це було б оптимально. Там є достатньо стадіонів і не зруйнована спортивна інфраструктура. Зрозуміло, що перші матчі будуть проходити без глядачів, як це було під час ковіду.

Але це можливо лише за умови припинення війни. Як можна грати матч, коли лунає повітряна тривога і літають ракети? За таких обставин простіше провести першість за кордоном.

Чи всі клуби фінансово потягнуть грати за кордоном? Хороше питання, адже це буде однозначно дорожче, ніж грати в Україні. Є ще такий варіант – базуватись на заході, а грати в Польщі. Це було б трохи дешевше. Але все одно потрібно всім сторонам сідати за стіл і обговорювати всі моменти: чи є якісь спонсори у Прем’єр-ліги? Що буде з телеправами? Хто їх готовий викупити, і за скільки? У нас же повинен був стартувати тендер на єдиний телепул, там були непогані початкові умови.

Можливо, УАФ потрібно звернутись до УЄФА, щоб вони надали допомогу, тому що більшість клубів залишилась у скрутних умовах без прибутку. Наскільки я знаю, УАФ перебуває у постійній комунікації з іншими лігами і сподіваюсь, що допомогу наші клуби все ж отримають. Можна також зробити, щоб українські клуби отримали ще один додатковий платіж солідарності від УЄФА, який би змогли витратити на догравання за кордоном. Це один із варіантів як мінімум.

Якщо ми не зіграємо чемпіонат, то як тоді будемо заявлятись у єврокубки на наступний сезон? Це буде колапс українського футболу. Наприклад, росіяни страждають, що не допущені до єврокубкових змагань, але вони хоча б грають у своєму оркостані. А у нас футбол може відкотитись назад на роки", – сказав Надєїн.

Нагадаємо, у будинку президента Вереса стратили двох чоловіків.

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