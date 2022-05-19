Джерело - Football Italia.
Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич прагне продовжити кар’єру в італійському чемпіонаті.
Про це повідомляє Football Italia.
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі заявив, що гравець не залишиться в італійському чемпіонаті, якщо покине римський клуб.
Контракт Савича з Лаціо діє до 2024 року. Представники сербського футболіста вже вели перемовини клубами АПЛ.
Лаціо готовий відпустити Савича за 50-60 млн євро.
Раніше Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн.