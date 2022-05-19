Лаціо готове продати серба

Джерело - Football Italia.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич прагне продовжити кар’єру в італійському чемпіонаті.

Про це повідомляє Football Italia.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі заявив, що гравець не залишиться в італійському чемпіонаті, якщо покине римський клуб.

Контракт Савича з Лаціо діє до 2024 року. Представники сербського футболіста вже вели перемовини клубами АПЛ.

Лаціо готовий відпустити Савича за 50-60 млн євро.

Раніше Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн.