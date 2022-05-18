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Шевченко назвав футболіста, який найбільше підтримував Україну

Сьогодні 19:39 330 0
Андрій Шевченко прокоментував підтримку України серед футболістів
Шевченко назвав футболіста, який найбільше підтримував Україну
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко назвав іноземних футболістів та клуби, які найбільше підтримують Україну.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Хто надав найбільшу підтримку? Я вважаю, що це Роберт Левандовський, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив. В Англії на рівні Прем'єр-ліги є підтримка команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії "Зупиніть війну". Тут є певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24.

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