Шевченко назвав футболіста, який найбільше підтримував Україну

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко назвав іноземних футболістів та клуби, які найбільше підтримують Україну.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Хто надав найбільшу підтримку? Я вважаю, що це Роберт Левандовський, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив. В Англії на рівні Прем'єр-ліги є підтримка команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії "Зупиніть війну". Тут є певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні", - сказав Шевченко.