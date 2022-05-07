Санкції завадили Челсі поборотися за Голанда

Взимку Челсі планував включитись в боротьбу за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво клубу досить серйозно розглядало можливість придбання норвежця на місце Ромелу Лукаку, який невдало провів сезон після повернення в Лондон. На цей момент Челсі не може підписувати гравців через обмеження, пов’язані з накладеними санкціями на Романа Абрамовича.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 7 травня, клуб офіційно заявив про підписання угоди щодо продажу прав на керування командою консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Боелі.

Вчора з’явилася інформація, що Голанд узгодив деталі трансферу в Манчестер Сіті. В новій команді 21-річному футболісту платитимуть 375 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Стільки ж в команді отримує півзахисник Кевін де Брейне.

В поточному сезоні на рахунку Голанда 21 гол та 7 асистів у 22 матчах за Боруссію в Бундеслізі.