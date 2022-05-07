Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 10:07 54848
Альварес прокоментував потенційний бій із Усиком
Сьогодні 13:25 154
Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу
Сьогодні 11:19 178
Україна здобула 12 медалей у п’ятий день Дефлімпіади
Сьогодні 10:54 197
Ребров: Зараз ніхто не кричить, що з росії
Сьогодні 08:12 903
Петраков: Ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу
Вчора 18:43 460
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку
Вчора 17:55 6377
ПФЛ визнала сезон 2021/22 в Першій та Другій лігах недограним
Вчора 11:47 427
Усик - у ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Вчора 09:46 370
Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу
05.05.2022 22:26 598
Прямі трансляції

Санкції завадили Челсі поборотися за Голанда

Сьогодні 13:40 122 0
Санкції завадили Челсі поборотися за Голанда
#Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Челсі

Джерело - Tribuna.com.

Взимку Челсі планував включитись в боротьбу за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво клубу досить серйозно розглядало можливість придбання норвежця на місце Ромелу Лукаку, який невдало провів сезон після повернення в Лондон. На цей момент Челсі не може підписувати гравців через обмеження, пов’язані з накладеними санкціями на Романа Абрамовича.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 7 травня, клуб офіційно заявив про підписання угоди щодо продажу прав на керування командою консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Боелі.

Вчора з’явилася інформація, що Голанд узгодив деталі трансферу в Манчестер Сіті. В новій команді 21-річному футболісту платитимуть 375 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Стільки ж в команді отримує півзахисник Кевін де Брейне.

В поточному сезоні на рахунку Голанда 21 гол та 7 асистів у 22 матчах за Боруссію в Бундеслізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3729
Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6268
Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5779
Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5408
Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4480
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку 6377
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85208
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11146
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5020 7
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11396
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29870
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48386 1