Три легіонери приєдналися до збірної України

Джерело - uaf.ua.
До підготовчого збору збірної України у Словенії приєдналися три гравці.
Про це повідомляє УАФ.
"В обід до табору збірної прибули троє наших виконавців з іноземних чемпіонатів — Олександр Зубков з угорського Ференцварошу, Тарас Качараба із чеської Славії та Данило Сікан із німецької Ганзи. Хлопці одразу ж поринули у спілкування з партнерами по команді", - йдеться в повідомленні.
Вони разом з іншими сьогодні о 20.30 чартерним рейсом Любляна — Піза вилетять до Італії на товариський матч з Емполі, який відубедеться 17 травня.
Водночас Анатолій Трубін та Сергій Булеца залишаться у Словенії. Трубін 17 травня самостійно вилетить до розташування молодіжної збірної України в Туреччині, а Булеца на ранковому тренуванні оступився й зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу.
Раніше визначилося місце проведення заключних спарингів збірної України.