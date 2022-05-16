Три легіонери приєдналися до збірної України

Сікан, Зубков та Качараба прибули до розташування збірної

До підготовчого збору збірної України у Словенії приєдналися три гравці.

Про це повідомляє УАФ.

"В обід до табору збірної прибули троє наших виконавців з іноземних чемпіонатів — Олександр Зубков з угорського Ференцварошу, Тарас Качараба із чеської Славії та Данило Сікан із німецької Ганзи. Хлопці одразу ж поринули у спілкування з партнерами по команді", - йдеться в повідомленні.

Вони разом з іншими сьогодні о 20.30 чартерним рейсом Любляна — Піза вилетять до Італії на товариський матч з Емполі, який відубедеться 17 травня.

Водночас Анатолій Трубін та Сергій Булеца залишаться у Словенії. Трубін 17 травня самостійно вилетить до розташування молодіжної збірної України в Туреччині, а Булеца на ранковому тренуванні оступився й зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу.

Раніше визначилося місце проведення заключних спарингів збірної України.