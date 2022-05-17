Визначилася заявка збірної України на матч з Емполі

Поєдинок розпочнеться о 21:30

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 17 травня, збірна України проведе контрольний матч з італійським Емполі.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на цей поєдинок:

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник

Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Данило Сікан.

Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Бєсєдін, Буяльський та Гармаш не готуватимуться до матчу з Шотландією.