Олександр Петраков виключив зі списку трьох гравців Динамо

Троє гравців Динамо не готуватимуться зі збірною України до матчу плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє Динамоманія.

Це - Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш. Футболісти були викликані у збірну України на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти Боруссії М.

Згодом стануть відомі імена ще трьох гравців збірної України, яких головний тренер національної команди Олександр Петраков виключив зі списку тих, хто готуватиметься до матчу 1 червня.

Нагадаємо, три легіонери приєдналися до збірної України.