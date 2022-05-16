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Бєсєдін, Буяльський та Гармаш не готуватимуться до матчу з Шотландією - ЗМІ

Сьогодні 22:24 395 0
Олександр Петраков виключив зі списку трьох гравців Динамо
Бєсєдін, Буяльський та Гармаш не готуватимуться до матчу з Шотландією - ЗМІ
#Артем Бєсєдін, #Віталій Буяльський, #Денис Гармаш, #Олександр Петраков, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - dynamomania.com.

Троє гравців Динамо не готуватимуться зі збірною України до матчу плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє Динамоманія.

Це - Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш. Футболісти були викликані у збірну України на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти Боруссії М.

Згодом стануть відомі імена ще трьох гравців збірної України, яких головний тренер національної команди Олександр Петраков виключив зі списку тих, хто готуватиметься до матчу 1 червня.

Нагадаємо, три легіонери приєдналися до збірної України.

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