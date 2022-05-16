Молодіжна збірна України має проблеми з пошуком спаринг-партнерів для підготовки до відбіркових матчів Євро-2023.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Зі спарингами у нас виникли невеликі проблеми. Збір команди повинен проходити в Молдові і ми мали домовленості зі збірною Молдови, нам знайшли команду з першої трійки чемпіонату. У нас не було на той час проблем зі спарингами. Але сьогодні ми не можемо цим похвалитися, ми знаходимося в пошуках і попередньо є домовленість зі збірною Йорданії U-19.

Ми маємо невелику проблему, яку потрібно вирішувати, тому що ми вже склали графік тренувань і де вони мають відбутися. Напевно, доведеться замінити ці матчі двосторонньою грою.

Дивився по фотографіях, де ми будемо тренуватися. База збірної Туреччини з хорошими умовами, готель теж відмінний, я не бачу проблем, що нам може завадити у підготовці", - розповів Ротань.