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Ротань: Зі спарингами у нас виникли невеликі проблеми

Сьогодні 22:12 163 0
Руслан Ротань прокоментував підготовку національної команди до відбіркових матчів Євро-2023
Ротань: Зі спарингами у нас виникли невеликі проблеми
Фото - УАФ
#Ротань

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України має проблеми з пошуком спаринг-партнерів для підготовки до відбіркових матчів Євро-2023.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань у коментарі Футбол 1.

"Зі спарингами у нас виникли невеликі проблеми. Збір команди повинен проходити в Молдові і ми мали домовленості зі збірною Молдови, нам знайшли команду з першої трійки чемпіонату. У нас не було на той час проблем зі спарингами. Але сьогодні ми не можемо цим похвалитися, ми знаходимося в пошуках і попередньо є домовленість зі збірною Йорданії U-19.

Ми маємо невелику проблему, яку потрібно вирішувати, тому що ми вже склали графік тренувань і де вони мають відбутися. Напевно, доведеться замінити ці матчі двосторонньою грою.

Дивився по фотографіях, де ми будемо тренуватися. База збірної Туреччини з хорошими умовами, готель теж відмінний, я не бачу проблем, що нам може завадити у підготовці", - розповів Ротань.

Нагадаємо, у відборі Євро-2023 Україна U-21 зіграє у гостях із Фарерськими островами 2 червня, а вже 7 червня прийме Північну Македонію.

Раніше Ротань назвав головного суперталанта України.

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