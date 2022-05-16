Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 09:42 58983
Лунін увійшов до символічної збірної 37 туру Ла-Ліги за версією WhoScored
Сьогодні 13:15 340
Україна з рекордом перемогла у загальному заліку Дефлімпіади-2021
Сьогодні 11:59 307
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій
Сьогодні 11:46 15455
Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30
Сьогодні 10:51 213757
Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу
Сьогодні 09:34 370
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 09:28 7940
Збірна Швеція перемогла Чехію, США здолали Австрію: результати матчів чемпіонату світу
Вчора 23:51 1135
Збірна України перемогла Францію та виграла Дефлімпіаду-2021
Вчора 23:24 675
NAVI вийшли в плей-оф PGL Major Antwerp 2022
Вчора 23:05 339
Прямі трансляції

Шуфрич виїхав з України

Сьогодні 19:07 448 0
Нестор Шуфрич покинув Україну
Шуфрич виїхав з України
#Нестор Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Народний депутат України від ОПЗЖ та президент Федерації стрільби з лука Нестор Шуфрич покинув територію України.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

Шуфрич – член Національного олімпійського комітету України, з 2012 року очолює Федерацію стрільби з лука, був власником футбольного клубу Говерла, який припинив існування у 2016 році.

Відзначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України.

Нагадаємо, у березні Шуфрича затримали в Києві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 58983
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 7940
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій 15455
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 2599
Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30 Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30 213757
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО 3989
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22486 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18636
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85529
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 20274
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4373
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14384