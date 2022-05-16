Шуфрич виїхав з України

Нестор Шуфрич покинув Україну

Джерело - Чемпіон.

Народний депутат України від ОПЗЖ та президент Федерації стрільби з лука Нестор Шуфрич покинув територію України.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

Шуфрич – член Національного олімпійського комітету України, з 2012 року очолює Федерацію стрільби з лука, був власником футбольного клубу Говерла, який припинив існування у 2016 році.

Відзначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України.

Нагадаємо, у березні Шуфрича затримали в Києві.