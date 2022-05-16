Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне залишиться в команді на наступний сезон.

Про це він розповів після нічиєї з Севільєю (1:1).

"Тут немає про що говорити. Я разом із тренерським штабом залишаюся в Атлетіко. Нам потрібно багато чого виправити. Виправдання марні".

Навіть в нестабільному сезоні ми всі беремо на себе відповідальність за те, що не змогли показати кращі результати, хоча й досягли головної мети, пробилися в Лігу чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватися та вірити в те, що робимо -прокоментував Сімеоне.