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Сімеоне пояснив відмову від чемпіонського коридору для Реала

Сьогодні 17:27 156 0
Сімеоне не збирається шанувати принципового суперника.
Сімеоне пояснив відмову від чемпіонського коридору для Реала
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Сімеоне

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне пояснив відмову організовувати чемпіонський коридор для Реала.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"У цьому питанні постійно робляться спроби породити безліч суперечок. Реальність полягає в тому, що сказав клуб у своїй заяві. Насамперед, потрібно привітати Реал, гравців та тренерський штаб, тому що вони виконали відмінну роботу.

Ми відчуваємо велику повагу до Мадрида, який щойно став чемпіоном, але ще більше ми поважаємо своїх уболівальників, які з нами щодня", – сказав Сімеоне.

Нагадаємо, Лунін зіграє проти Атлетіко.

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