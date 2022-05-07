Сімеоне пояснив відмову від чемпіонського коридору для Реала

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне пояснив відмову організовувати чемпіонський коридор для Реала.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"У цьому питанні постійно робляться спроби породити безліч суперечок. Реальність полягає в тому, що сказав клуб у своїй заяві. Насамперед, потрібно привітати Реал, гравців та тренерський штаб, тому що вони виконали відмінну роботу.

Ми відчуваємо велику повагу до Мадрида, який щойно став чемпіоном, але ще більше ми поважаємо своїх уболівальників, які з нами щодня", – сказав Сімеоне.