Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 травня, відбулися матчі 37-го туру іспанської Ла-Ліги.
Реал зіграв унічию з Кадісом. Андрій Лунін вийшов у старті "вершкових". Українець пропустив один гол та відбив пенальті, який сам і заробив.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
37 тур, 15 травня
Атлетік - Осасуна 2:0 (1:0)
Атлетіко - Севілья 1:1 (1:0)
Бетіс - Гранада 2:0 (1:0)
Вільярреал - Реал Сосьєдад 1:2 (1:0)
Кадіс - Реал 1:1 (1:1)
Леванте - Алавес 3:1 (0:1)
Мальорка - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)
Сельта - Ельче 1:0 (1:0)
Хетафе - Барселона 0:0