Український голкіпер зумів відбити пенальті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 травня, відбулися матчі 37-го туру іспанської Ла-Ліги.

Реал зіграв унічию з Кадісом. Андрій Лунін вийшов у старті "вершкових". Українець пропустив один гол та відбив пенальті, який сам і заробив.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

37 тур, 15 травня

Атлетік - Осасуна 2:0 (1:0)

Атлетіко - Севілья 1:1 (1:0)

Бетіс - Гранада 2:0 (1:0)

Вільярреал - Реал Сосьєдад 1:2 (1:0)

Кадіс - Реал 1:1 (1:1)

Леванте - Алавес 3:1 (0:1)

Мальорка - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Сельта - Ельче 1:0 (1:0)

Хетафе - Барселона 0:0