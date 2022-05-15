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Реал з Луніним не зміг перемогти Кадіс, Атлетіко зіграв унічию з Севільєю: результати 37 туру Ла-Ліги

Сьогодні 22:30 127 0
Український голкіпер зумів відбити пенальті
Реал з Луніним не зміг перемогти Кадіс, Атлетіко зіграв унічию з Севільєю: результати 37 туру Ла-Ліги
#Алавес, #Андрій Лунін, #Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Бетіс, #Вільярреал, #Гранада, #Ельче, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Леванте, #Мальорка, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Севілья, #Сельта, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 травня, відбулися матчі 37-го туру іспанської Ла-Ліги.

Реал зіграв унічию з Кадісом. Андрій Лунін вийшов у старті "вершкових". Українець пропустив один гол та відбив пенальті, який сам і заробив.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

37 тур, 15 травня

Атлетік - Осасуна 2:0 (1:0)

Атлетіко - Севілья 1:1 (1:0)

Бетіс - Гранада 2:0 (1:0)

Вільярреал - Реал Сосьєдад 1:2 (1:0)

Кадіс - Реал 1:1 (1:1)

Леванте - Алавес 3:1 (0:1)

Мальорка - Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Сельта - Ельче 1:0 (1:0)

Хетафе - Барселона 0:0

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