Арсенал хоче підписати захисника Болоньї

Хікі може продовжити кар'єру в АПЛ

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до захисника Болоньї Аарона Хікі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Переговори між клубами вже розпочалися.

Рік тому Арсенал вже підписав одного захисника Болоньї. Йдеться про японця Такехіру Томіясу, за якого віддали 16 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Хікі 5 голів та 1 асист у 34 матчах за Болонью у всіх турнірах. Трансферна вартість 19-річного шотландця становить 15 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше Арсенал хоче підписати вінгера Сан-Паулу.