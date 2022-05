Стало відоме майбутнє Азара у Реалі

Вінгер мадридського Реала Еден Азар не залишить стан вершкових наступного літа.

Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Бельгійський футболіст намагатиметься відвоювати місце у стартовому складі, про це повідомив наставник мадридців Карло Анчелотті.

Carlo Ancelotti announces: “Eden Hazard will stay here at Real Madrid next season”. ⚪️🇧🇪 #RealMadrid @SQuirante



“Hazard’s plan is very clear, he wants to show his quality next season”. pic.twitter.com/X1YDKbZAGo