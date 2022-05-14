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Стало відоме майбутнє Азара у Реалі

Сьогодні 20:41 115 0
Бельгієць залишиться у клубі та боротиметься за місце у складі
Стало відоме майбутнє Азара у Реалі
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар не залишить стан вершкових наступного літа.

Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Бельгійський футболіст намагатиметься відвоювати місце у стартовому складі, про це повідомив наставник мадридців Карло Анчелотті.

"Азар залишиться в Реалі на наступний сезон. Він сповнений ентузіазму і готовий доводити високий рівень своєї кваліфікації в сезоні-22/23", - зазначив Анчелотті. 

Цього сезону Азар провів 22 матчі у футболці Реала, в яких він віддав дві гольові передачі та забив один м'яч.

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