Ліверпуль у поточному сезоні виграв Кубок ліги та продовжує боротися ще за три трофеї.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп напередодні фіналу Кубку Англії проти Челсі.

"Ми не можемо казати однозначно. Виграти все — неможливо, але ми вже тріумфатори Кубку Ліги та продовжуємо боротись ще за три трофеї. Наразі цей сезон успішний. Але якщо ми більше нічого не виграємо, то звичайно сезоне одразу стане провальним.

Ліверпуль — це клуб світового рівня, ми повинні бути націлені на перемогу в кожному турнірі. Важко вважати сезон успішним, якщо ми програємо все, за що боремось прямо зараз", - розповів Клопп.