Джерело - Чемпіон.
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко провів у бомбосховищі три дні на початку війни України з росією.
Про це він розповів пресслужбі "гірників".
"О 5:30 ранку всі чули звуки. У той час я не спав. Буквально через 10 хвилин мені подзвонили з Полтави і сказали, що треба кудись тікати, тому що бомблять Харків та Бориспіль. Ми одразу не розгубились, зібрали найбільш необхідні речі, сіли у машину та поїхали в Боярку. Там у приватному будинку живуть наші знайомі".
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"Там ми пробули три дні в бомбосховищі. Ми навіть не виходили звідти. Розуміли, що довго тут не просидимо. Треба було приймати якесь рішення. Ми ризикнули, взяли машину та поїхали додому в Полтаву. Там я заїхав до мами, а потім ми поїхали в село. Весь цей час я був тут", - сказав Корнієнко.