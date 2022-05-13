Захисник Шахтаря розповів, як пережив перші дні війни

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко провів у бомбосховищі три дні на початку війни України з росією.

Про це він розповів пресслужбі "гірників".

"О 5:30 ранку всі чули звуки. У той час я не спав. Буквально через 10 хвилин мені подзвонили з Полтави і сказали, що треба кудись тікати, тому що бомблять Харків та Бориспіль. Ми одразу не розгубились, зібрали найбільш необхідні речі, сіли у машину та поїхали в Боярку. Там у приватному будинку живуть наші знайомі".

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