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Порту відмовився підписувати захисника Шахтаря

Сьогодні 13:57 198 0
Оборонець не перейде у португальський клуб
Порту відмовився підписувати захисника Шахтаря
#Додо, #Порту, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Порту не буде підписувати захисника Шахтаря Додо під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє  Record.

Португальському клубу приписували інтерес до 23-річного футболіста, але зрештою "дракони" відмовилися від ідеї підписати бразильського легіонера "гірників".

Чемпіони Португалії не планують шукати підсилення правого флангу оборони.

Цього сезону Додо провів за Шахтар у всіх турнірах 26 матчів, у яких відзначився чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, Мудрик може залишитися у Шахтарі.

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