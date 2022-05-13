Порту відмовився підписувати захисника Шахтаря

Оборонець не перейде у португальський клуб

Порту не буде підписувати захисника Шахтаря Додо під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Record.

Португальському клубу приписували інтерес до 23-річного футболіста, але зрештою "дракони" відмовилися від ідеї підписати бразильського легіонера "гірників".

Чемпіони Португалії не планують шукати підсилення правого флангу оборони.

Цього сезону Додо провів за Шахтар у всіх турнірах 26 матчів, у яких відзначився чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, Мудрик може залишитися у Шахтарі.