Порту відмовився підписувати захисника Шахтаря

Джерело - isport.ua.
Порту не буде підписувати захисника Шахтаря Додо під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Record.
Португальському клубу приписували інтерес до 23-річного футболіста, але зрештою "дракони" відмовилися від ідеї підписати бразильського легіонера "гірників".
Чемпіони Португалії не планують шукати підсилення правого флангу оборони.
Цього сезону Додо провів за Шахтар у всіх турнірах 26 матчів, у яких відзначився чотирма гольовими передачами.
Нагадаємо, Мудрик може залишитися у Шахтарі.