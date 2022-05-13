АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера сезону

Стали відомі номінанти на отримання нагороди найкращому футболісту і тренеру сезону 2021/22 в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На звання найкращого гравця АПЛ сезону 2021/22 претендують 8 футболістів - по двоє виконавців представляють Манчестер Сіті та Ліверпуль – Кевін де Брейне, Жоау Канселу, Мохамед Салах і Трент Александер-Арнольд. Також у списку номінантів опинилися Джаррод Боуен (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) і Хін Мін Сон (Тоттенхем).

На звання найкращого тренера АПЛ претендують 5 фахівців - Юргена Клопп (Ліверпуль), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Томас Франк (Брентфорд), Едді Хау (Ньюкасл) і Патрік Вієйра (Крістал Пелас).

Нагадаємо, Роналду визнано найкращим гравцем АПЛ у квітні.