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АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера сезону

Сьогодні 15:25 245 0
АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера сезону
АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - football24.ua.

Стали відомі номінанти на отримання нагороди найкращому футболісту і тренеру сезону 2021/22 в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На звання найкращого гравця АПЛ сезону 2021/22 претендують 8 футболістів - по двоє виконавців представляють Манчестер Сіті та Ліверпуль – Кевін де Брейне, Жоау Канселу, Мохамед Салах і Трент Александер-Арнольд. Також у списку номінантів опинилися Джаррод Боуен (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) і Хін Мін Сон (Тоттенхем).

На звання найкращого тренера АПЛ претендують 5 фахівців - Юргена Клопп (Ліверпуль),  Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті),  Томас Франк (Брентфорд), Едді Хау (Ньюкасл) і Патрік Вієйра (Крістал Пелас).

Нагадаємо, Роналду визнано найкращим гравцем АПЛ у квітні.

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