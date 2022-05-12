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Роналду визнано найкращим гравцем АПЛ у квітні

Сьогодні 19:25 89 0
Минулого місяця португалець забив п'ять м'ячів у чемпіонаті
Роналду визнано найкращим гравцем АПЛ у квітні
#Кріштіану Роналду

Джерело - sportarena.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Минулого місяця португалець забив п'ять м'ячів у чемпіонаті Англії, а гол у ворота Арсеналу став для нього сотим у Прем'єр-лізі.

Роналду виграв нагороду найкращому гравцю місяця в Прем'єр-лізі вшосте у кар'єрі. Рекорд за цим показником належить Харрі Кейну та Серхіо Агуеро, які вигравали її сім разів.

Цього сезону Роналду також зізнавався гравцем місяця у вересні.

Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у Прем'єр-лізі, втративши всі шанси поборотися за вихід до Ліги чемпіонів. 

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