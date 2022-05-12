Роналду визнано найкращим гравцем АПЛ у квітні

Джерело - sportarena.com.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги у квітні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Минулого місяця португалець забив п'ять м'ячів у чемпіонаті Англії, а гол у ворота Арсеналу став для нього сотим у Прем'єр-лізі.
Роналду виграв нагороду найкращому гравцю місяця в Прем'єр-лізі вшосте у кар'єрі. Рекорд за цим показником належить Харрі Кейну та Серхіо Агуеро, які вигравали її сім разів.
Цього сезону Роналду також зізнавався гравцем місяця у вересні.
Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у Прем'єр-лізі, втративши всі шанси поборотися за вихід до Ліги чемпіонів.